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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Пятница, 9 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст..

В Москве и области колебания атмосферного давления неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивым артериальным давлением. Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги. / meteonovosti.ru /
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