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Новости погоды

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На севере ЕТР снегопады ослабеют

ИА "Метеоновости" / 14:21 Четверг, 8 марта

  Северные районы ЕТР в минувший день находились в гребне арктического антициклона, но несмотря на повышенный фон атмосферного давления, избежать снегопадов не удалось. Регион пересекали активные атмосферные фронты. Сильный снег прошел в Коми. Выпало до 16 мм осадков в пересчете на воду. В Ненецком округе снега было больше, до 21 мм, а порывы ветра достигали 27 м/с. Уже 9 марта погода в регионе начнет налаживаться. Барический гребень усилится. Облаков и осадков станет меньше, ветер утихнет. В Ненецком округе местами небольшой снег, в отдельных районах слабая метель при ветре до 14 м/с, температура воздуха днем -13..-18 градусов, на западном побережье до -8. В Республике Коми небольшой, местами умеренный снег, -10..-15 градусов, местами -7..-12. / meteonovosti.ru /
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