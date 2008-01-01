

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Небывалые снегопады на Ямале



ИА "Метеоновости" / 14:01 Четверг, 8 марта



Уже который день подряд на Ямале наблюдаются очень сильные снегопады. Они связаны с североатлантическим циклоном. В минувший день, 7 марта, погода на полуострове не отличалась спокойствием. Снова шел снег, при резком порывистом ветре мели метели. А в Салехарде вновь зафиксировали очередной максимум осадков. Суточный максимум составил 11,6 мм, что на 6,4 мм больше, чем в 1950 году. Таким образом, за неполные сутки в городе выпало более половины месячной нормы осадков.



9 марта циклонический вихрь переместится к югу, уступая место арктическому антициклону. При переменной облачности пройдет небольшой снег, в отдельных районах ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха понизится. Ночью термометры покажут -24..-29 градусов, при облачности -19..-24, днем -12..-17, местами до -22. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



