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Новости погоды
Приморье засыпало снегом
ИА "Метеоновости" / 13:50 Четверг, 8 марта
Южные районы Дальнего Востока оказались в зоне действия активного атмосферного фронта. На регион обрушились сильнейшие снегопады, каких здесь не было с начала года. 7 марта в самом Владивостоке за неполные 12 часов выпало до 22 мм осадков в пересчете на воду. Обычно, после такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 20-24 см. В городе ведутся работы по расчистке улиц. На дорогах образовались заторы, передвигаться по городу на автомобилях было проблематично.
9 марта Приморский край окажется в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха понизится, осадков станет меньше. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, на побережье усиливаясь в порывах до 15-20 м/с. Температура воздуха днем -6..-11, на востоке -4..+1 градус. / meteonovosti.ru /
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