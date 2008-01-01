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ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 8 марта
В столице по-прежнему солнечно, благодаря барическому гребню. Температура воздуха повысилась до -3,6 градусов на главной станции ВДНХ. Даже на Балчуге прохладнее, -4,6 градуса. Относительная влажность воздуха уменьшится до 50 %. Атмосферное давление составляет 746 мм рт. ст., что в пределах нормы. Ветер слабый. Видимость 10 км. / meteonovosti.ru /
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