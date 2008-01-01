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Новости погоды

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Рекордные холода на севере ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 8 марта

  На севере и северо-западе европейской территории России, где власть над погодой удерживает гребень арктического антициклона, уже который день подряд не ослабевают морозы. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 8-10, а на северо-западе и на 14 градусов. Минувшей ночью, 7 марта, были обновлены два температурных минимума. В Онеге термометры показали -26,4 градуса, почти на 2 градуса ниже минимума, установленного в 1947 году. Еще одним городом-рекордсменом стал Череповец, где воздух под утро остыл до -27,2 градуса, что на градус ниже рекорда, состоявшегося в 2010 году.

Не исключены температурные рекорды и 9 марта. В регионе сохраняется влияние барического гребня. Существенных осадков не ожидается. В Вологодской области в ночные часы воздух будет выхолаживаться до -15..-20, а местами и до -25 градусов. До -30 градусов остынет воздух в ночные часы в отдельных районах Архангельской области. / meteonovosti.ru /
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