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Рекордные холода на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 8 марта



На севере и северо-западе европейской территории России, где власть над погодой удерживает гребень арктического антициклона, уже который день подряд не ослабевают морозы. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 8-10, а на северо-западе и на 14 градусов. Минувшей ночью, 7 марта, были обновлены два температурных минимума. В Онеге термометры показали -26,4 градуса, почти на 2 градуса ниже минимума, установленного в 1947 году. Еще одним городом-рекордсменом стал Череповец, где воздух под утро остыл до -27,2 градуса, что на градус ниже рекорда, состоявшегося в 2010 году.



Не исключены температурные рекорды и 9 марта. В регионе сохраняется влияние барического гребня. Существенных осадков не ожидается. В Вологодской области в ночные часы воздух будет выхолаживаться до -15..-20, а местами и до -25 градусов. До -30 градусов остынет воздух в ночные часы в отдельных районах Архангельской области. / meteonovosti.ru /



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