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Новости погоды

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Сильный ветер на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 11:51 Четверг, 8 марта

  Южный циклон прошелся по Камчатке, неся с собой снегопады и метели, а 7 марта достиг Чукотки и в настоящее время приближается к Аляске. На Чукотке прошел сильный снег, выпало до 10 мм осадков. И без того высокие сугробы увеличились еще на 10 см. В восточной половине полуострова при сильном порывистом ветре мели метели. В Анадыре в ночные и утренние часы порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с.

9 марта циклонический вихрь отравится покорять Аляску, а Чукотка останется в тыловой, холодной его части. Над Магаданской областью усилится антициклон. Из-за резкого перепада давления между циклоном и антициклоном, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, а на побережье Берингова моря, в зоне действия атмосферного фронта, вновь ожидается ураганный ветер, до 35 м/с в порывах. Местами пройдет снег, при порывистом ветре разыграется метель. Морозы на полуострове окрепнут до -23..-28 градусов, на востоке -13..-18, на побережье не выше -8 градусов, а ночью в континентальных районах подморозит до -38 градусов. / meteonovosti.ru /
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