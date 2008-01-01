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ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 8 марта
В Москве сохраняется влияние барического гребня. Атмосферные фронты очень далеко, в столице солнечно. Температура воздуха на главной станции ВДНХ -9,2 градуса. Во Внуково мороз слабее, -8,5 градуса, а в Шереметьево -11. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха 70 %. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., что немного ниже привычных значений. Высота снега составляет 50 см. / meteonovosti.ru /
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