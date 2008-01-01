Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 8 марта

  В Москве сохраняется влияние барического гребня. Атмосферные фронты очень далеко, в столице солнечно. Температура воздуха на главной станции ВДНХ -9,2 градуса. Во Внуково мороз слабее, -8,5 градуса, а в Шереметьево -11. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха 70 %. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., что немного ниже привычных значений. Высота снега составляет 50 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Пт.
9 мар.
-5
Сб.
10 мар.
-6
Вс.
11 мар.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Зиндер		 -35
Чокурдах

некомфортное место: Эгвекинот
комфортное место: Самора-де-Идальго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100