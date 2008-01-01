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Новости погоды

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В Крыму весна вступила в свои права

ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 8 марта

  Праздник на полуострове Крым не испортят дожди. После обильных осадков, которых местами с начала месяца уже выпало большей мартовской нормы, над Крымским полуостровом власть над погодой переходит к гребню повышенного давления, формирующегося над Черным морем. В четверг и далее все три дня выходных, без осадков, а температура будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до 10..15 градусов. Такие значения приближаются к рекордным для этих дней марта. В Ялте максимальная температура 9, 10 и 11 марта повышалась в отдельные годы до +16..+17 градусов. Но для 8 марта максимальная температура 2002 года останется недосягаемой: +22,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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