Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:20 Четверг, 8 марта

  Погоду в Москве и области, в Международный день 8 марта, будет определять периферия антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами покружит слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице -5..-3, по области -8..-3. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст., что немного ниже нормального.

Для вполне здоровых людей погода в этот праздничный день окажется комфортной, и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Но для метеочувствительных людей погода будет раздражающей, в особенности для страдающих нарушениями сосудов, сосудистыми спазмами, стенокардией и вегето-сосудистой дистонией. У них могут наблюдаться скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, мигрени. Врачи не рекомендуют терпеть боль и при необходимости незамедлительно воспользоваться медикаментами. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Пт.
9 мар.
-5
Сб.
10 мар.
-6
Вс.
11 мар.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Зиндер		 -35
Чокурдах

некомфортное место: Эгвекинот
комфортное место: Самора-де-Идальго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100