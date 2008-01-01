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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:20 Четверг, 8 марта



Погоду в Москве и области, в Международный день 8 марта, будет определять периферия антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами покружит слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице -5..-3, по области -8..-3. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст., что немного ниже нормального.



Для вполне здоровых людей погода в этот праздничный день окажется комфортной, и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Но для метеочувствительных людей погода будет раздражающей, в особенности для страдающих нарушениями сосудов, сосудистыми спазмами, стенокардией и вегето-сосудистой дистонией. У них могут наблюдаться скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, мигрени. Врачи не рекомендуют терпеть боль и при необходимости незамедлительно воспользоваться медикаментами. / meteonovosti.ru /



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