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В Западной Европе сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 13:17 Среда, 7 марта



Над Британскими островами устойчивый центр пониженного давления, он здесь стоит уже несколько дней. Да и в следующие несколько дней циклон не сдвинется с места, так как в средней тропосфере ему соответствует высотный циклон. Циклон почти стационарный, но атмосферные фронты этого циклона более подвижны. Именно миграция фронтов меняет интенсивность осадков, они то усиливаются, то ослабевают. На Британских островах, Франции и Германии выпало до 2-5 мм осадков. В Великобритании лежит снег, в северных регион высота снежного покрова до 13-17 см, на юге тоже есть снег, и местами даже весьма высокий: до 18 см. Температура в последние пару дней стала выше нормы. Ветер местами до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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