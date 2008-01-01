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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:51 Среда, 7 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -6..-7 градусов, Северном -6..-7 градусов, Северо-восточном -6..-7 градусов, Восточном -6..-7 градусов, Юго-восточном -6..-7 градусов, Южном -6..-7 градусов, Юго-западном -6..-7 градусов, Западном -6..-7 градусов, Северо-западном -6 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -6 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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+41
Нджамена		 -33
Саскылах

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Гомес-Паласио

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