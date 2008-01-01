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Новости погоды

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Погода в праздничные дни в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 7 марта

  Первые дни марта в Москве выдались аномально холодными, дни со снегом чередовались солнечными. В выходные дни морозы в столице сохранятся, и снега прибавится.Но это не испортит праздничного настроения!

В праздник 8 марта активные атмосферные фронты будут далеко от столицы, но слабый снежок к вечеру местами не исключен. Минимальная температура в Москве около -10 градусов, а днем лучи мартовского солнца повысят температуру до -3..-5 градусов. Такая же погода ожидается и 9 марта.

В выходные дни 10 и 11 марта усилится влияние атмосферных фронтов западного циклона. Погода будет более облачной, со снегом. За эти дни на город выпадет 3-5 см снега.

10 марта минимальная температура в Москве -6..-8, днем -2..-4 градуса. Средняя суточная температура окажется самой высокой с начала весны!

В воскресенье в регион поступит порция более холодного воздуха.И ночью и днем мороз усилится на 2-3 градуса. Но при умеренном восточном ветре это не будут сильно ощутимо.

Погода для выходных вполне комфортная. Но нужно быть острожными при передвижении по городу из-за гололедицы и сосулек. / meteonovosti.ru /
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