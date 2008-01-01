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Во Владивостоке начинается снегопад



ИА "Метеоновости" / 11:50 Среда, 7 марта



После ясной погоды на побережье Приморского края небо затянули облака, пошел снег. К Владивостоку с запада подошла фронтальная волна, и начал оформляться волновой циклон. Этот циклон попадает под высотную ложбину, что делает его весьма активным. Поэтому по южной половине Приморья снегопад ожидается сильным, также как и в краевом центре, ветер с порывами до 15-20 м/с, а к вечеру порывы ветер и вовсе до 24 м/с. Метель будет ухудшать видимость. Этот процесс вызовет повышение температуры на 5 градусов.



Такая погода продлится недолго, в пятницу, 9 марта, снег прекратится, а вот ветер в порывах до 15-20 м/с будет еще в течение двух дней, правда лишь на побережье. / meteonovosti.ru /



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