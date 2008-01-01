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За Байкалом станет теплее



ИА "Метеоновости" / 11:30 Среда, 7 марта



С начала марта средняя температура в Забайкальском крае и в Бурятии держится аномально низкой. Она на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Накануне, минимальная температура в Чите и в Улан-Удэ до 32,-34 градусов, а максимальная -12..-16 градусов. В четверг, 8 марта, ночью будет -21 в Улан-Удэ и -26..28 в Чите, днем воздух прогреется до -5..-10 градусов. Поскольку антициклон пока еще не уступает своих позиций, то ожидается малооблачная погода и хороший прогрев. На повышении температуры скажется и смена направления ветра с северо-восточного на юго-западное. До конца выходных дней температура еще повысится градусов на пять, и с запада подойдет атмосферный фронт, который принесет небольшой снег. / meteonovosti.ru /



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