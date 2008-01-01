Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

За Байкалом станет теплее

ИА "Метеоновости" / 11:30 Среда, 7 марта

  С начала марта средняя температура в Забайкальском крае и в Бурятии держится аномально низкой. Она на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Накануне, минимальная температура в Чите и в Улан-Удэ до 32,-34 градусов, а максимальная -12..-16 градусов. В четверг, 8 марта, ночью будет -21 в Улан-Удэ и -26..28 в Чите, днем воздух прогреется до -5..-10 градусов. Поскольку антициклон пока еще не уступает своих позиций, то ожидается малооблачная погода и хороший прогрев. На повышении температуры скажется и смена направления ветра с северо-восточного на юго-западное. До конца выходных дней температура еще повысится градусов на пять, и с запада подойдет атмосферный фронт, который принесет небольшой снег. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-6
Чт.
8 мар.
-3
Пт.
9 мар.
-4
Сб.
10 мар.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Нджамена		 -33
Саскылах

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100