Новости погоды
В Тюмени рекорд по количеству осадков
ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 7 марта
Снегопад, продолжавшийся в Тюмени в течение суток, принес осадков в копилку больше, чем положено по норме за месяц. Конечно, мартовская норма для этого региона невелика, всего 17 мм, а выпало за сутки 19,4 мм, или 112%. Много осадков, до 20-22 мм, выпало по Тюменской области, в Свердловской области и на территории Ханты-Мансийского а.о.
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Виновником стал циклон, покинувший Европейскую Россию. Он не растерял по пути ни влаги, ни энергии. При этом температура воздуха повысилась до -2..-3 градусов, на юге до 0 градусов. Но уже к вечеру, после прохождения холодного фронта температура в Тюмени понизилась до -7, а к полуночи ниже -15 градусов. Текущим днем зона осадков уходит на северо-восток, самый сильный снегопад до конца текущего дня (7 марта) ожидается в Ханты-Мансийском а.о. и Ямало-Ненецком а.о.
В праздничный день, 8 марта, погода будет ветреной, но осадков немного, и только на востоке территории снег и умеренный и сильный. / meteonovosti.ru /