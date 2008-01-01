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В Тюмени рекорд по количеству осадков



ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 7 марта



Снегопад, продолжавшийся в Тюмени в течение суток, принес осадков в копилку больше, чем положено по норме за месяц. Конечно, мартовская норма для этого региона невелика, всего 17 мм, а выпало за сутки 19,4 мм, или 112%. Много осадков, до 20-22 мм, выпало по Тюменской области, в Свердловской области и на территории Ханты-Мансийского а.о.



Виновником стал циклон, покинувший Европейскую Россию. Он не растерял по пути ни влаги, ни энергии. При этом температура воздуха повысилась до -2..-3 градусов, на юге до 0 градусов. Но уже к вечеру, после прохождения холодного фронта температура в Тюмени понизилась до -7, а к полуночи ниже -15 градусов. Текущим днем зона осадков уходит на северо-восток, самый сильный снегопад до конца текущего дня (7 марта) ожидается в Ханты-Мансийском а.о. и Ямало-Ненецком а.о.



В праздничный день, 8 марта, погода будет ветреной, но осадков немного, и только на востоке территории снег и умеренный и сильный. / meteonovosti.ru /



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