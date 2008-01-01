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Морозы Кольского полуострова



ИА "Метеоновости" / 10:24 Среда, 7 марта



Сильные морозы, почти рекордные прошедшей ночью случились на Кольском полуострове. В Мурманской области, в центральных районах минимальная температура опускалась ниже -33..-34 градусов, такие низкие значения были и на западе, на границе с Финляндией и Норвегией, в Янискоки ниже -32 градусов. На фоне повышенного давления небо было ясным, что привело к сильному выхолаживанию при северном ветре. Очень низкая температура отмечалась и на территории Карелии, в Калевале -31,5 градуса. Максимальная температура -12,9 градусов, и в результате средняя температура ниже нормы на 16 градусов. / meteonovosti.ru /



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