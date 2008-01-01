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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:52 Среда, 7 марта



Весна в Центральном районе не спешит вступать в права. Даже температура воздуха отстает от климатической нормы и соответствует, скорее, началу февраля. Но до температурного рекорда, оставшегося в позапрошлом веке, еще очень далеко. Лютые морозы сковали столицу в ночь на 7 марта 1889 года, воздух остыл до -27,8 градуса. А в 2002 году весна, напротив, поторопилась в регион. В Москве было очень тепло, +9. Наблюдались в этот день и сильные снегопады, так, в 1999 году за неполные сутки выпало до 8 мм небесной влаги, а сугробы после такого обильного снегопада увеличиваются, как правило, на 7-9 мм. В нынешнем году снега на улицах города очень много, его высота превышает 50 см. Тогда как согласно климатическому справочнику, высота снежного покрова в Москве не более 35 см. Наблюдались в этом время и туманы. Густой туман окутывал столицу в 1980 и 1995 годах.



В прошлом, 2017 году, этот день был теплым. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 3,5 градуса. Ночью в городе было -2, а днем воздух прогрелся до +2,1 градуса, ночью прошел слабый снег.



Сегодня, 7 марта, днем термометры покажут -5..-7 градусов, при переменной облачности пройдет небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 6 градусов. / meteonovosti.ru /



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