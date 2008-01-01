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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:13 Среда, 7 марта

  Погоду в Москве и области будет определять влияние теплого атмосферного фронта циклона с юго-запада. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха сегодня 7 марта составит -7..-5 градусов в Москве и -10..-5 - по области. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. Атмосферное давление продолжит медленно падать и в середине дня составит 747 мм рт ст., что ниже нормального.

Колебания атмосферного давления неблагоприятны для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония и гипотония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесших инфаркт или инсульт. У этой категории лиц могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли, мигрени. / meteonovosti.ru /
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