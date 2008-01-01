Новости погоды
Штормовой ветер ожидается в Ненецком округе
ИА "Метеоновости" / 13:52 Вторник, 6 марта
На севере ЕТР погода будет неспокойной. Регион окажется во владениях активного циклона, центр которого переместится из Пермского края в район Обской губы. В Ненецком округе и в Архангельской области, на границе арктического антициклона и циклона, 7 марта ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. В Ненецком округе пройдет снег от небольшого до умеренного, при порывистом ветре разыграется метель, на побережье ветер достигнет штормовой силы, 28 м/с, ночью термометры покажут -15..-20 градусов, при прояснениях до -35, на западном побережье местами до -10. Днем -7..-12, местами до -17 градусов. Сохранится ветреная погода и 8 марта, температура воздуха останется без существенных перемен. 9 марта местами пройдет небольшой снег, ветер на побережье не превысит 12-17 м/с, температура воздуха останется без существенных перемен. / meteonovosti.ru /
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