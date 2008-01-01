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Новости погоды

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Ухудшение погодных условий в Черноземье

ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 6 марта

  Центрально-Черноземный округ окажется на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. Погода в регионе начнет портиться. На большей части территории пройдет снег от небольшого до умеренного, усилится ветер. В Воронежской, Белгородской и Курской областях местами сильный снег, ветер в порывах будет достигать 16 м/с. Преобладающая температура воздуха в ночные часы -8..-13 градусов, в Брянской области -6..-11, в Тамбовской области до -20. Днем термометры покажут -1..-6 градусов, в Воронежской области до +2, в Липецкой -3..-8. / meteonovosti.ru /
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