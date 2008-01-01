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Новости погоды
Тропический шторм угрожает Мадагаскару
ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 6 марта
Тропический шторм Dumazile сформировался 2 марта в Индийском океане северо-восточнее Мадагаскара и перемещался в юго-восточном направлении, между островами Реюньон и Мадагаскар. Сегодня, 6 марта, шторм находится южнее Мадагаскара. Далее этот вихрь будет двигаться в юго-восточном направлении и постепенно терять силы. Серьезной опасности для островов тропический циклон не представлял. Но на востоке Мадагаскара и на Реюньоне было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, обрушившимися на острова. Уже 7 марта погода на островах улучшится, осадков станет гораздо меньше. По прогнозам синоптиков, Dumazile прекратит существование 10 марта. / meteonovosti.ru /
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