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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:44 Вторник, 6 марта

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8..-10 градусов, Северном -7..-109 градусов, Северо-восточном -9..-11 градусов, Восточном -9..-11 градусов, Юго-восточном -8..-10 градусов, Южном -8..-10 градусов, Юго-западном -8..-9 градусов, Западном -8..-10 градусов, Северо-западном -8..-10 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -10 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -8..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-9
Ср.
7 мар.
-4
Чт.
8 мар.
-4
Пт.
9 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Пьинмана		 -35
Чокурдах

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Колима

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