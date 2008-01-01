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В Карелии морозы крепчают



ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 6 марта



Весна пока только вступает в права, но на северо-западе ЕТР морозы не сдаются. Среднесуточная температура в большинстве областей ниже климатической нормы на 6-8 градусов. В Карелии в и Мурманской области трещат 30-градусные морозы. В ночь на 6 марта до -31,1 градуса остыл воздух в Калевале и в Каневке.



И 7 марта морозы в ночные часы только усилятся. В Карелии осадков не ожидается, ночью термометры покажут -20..-25, местами до -32 градусов, на юго-западе -13..-18, днем -9..-14 местами -4..-7. В Мурманской области местами небольшой снег, ночью в центральных районах до -25..-30 градусов, местами до -32.



8 марта в Карелии местами пройдет небольшой снег, ночью -15..-20, на востоке до -27.



9 марта влияние на погоду в Карелии начнет оказывать североатлантический циклон: пройдет небольшой снег, температура повысится: ночью -11..-16, на севере до -22, днем -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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