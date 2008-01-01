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Новости погоды
В Греции температура бьет рекорды
ИА "Метеоновости" / 12:14 Вторник, 6 марта
Антициклон, установившийся на Балканском полуострове, поддерживает здесь очень теплую и солнечную погоду. С южными потоками в регион поступает хорошо прогретый воздух с Африканского континента. И температура воздуха существенно превышает привычные значение. И снова не обошлось без температурного рекорда: в Афинах 5 марта воздух прогрелся до 20,4 градуса, что немного выше предыдущего рекорда, отмеченного в 2002 году.
7 марта в Греции сохранится влияние антициклона. Ожидается ветреная погода без осадков, ночью термометры покажут 11..16 градусов, днем 18..23 градусов. И такая высокая температура продержится в стране до конца недели. Вполне возможно, не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /
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