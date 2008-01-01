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Южный циклон захватил Камчатку



ИА "Метеоновости" / 11:14 Вторник, 6 марта



Циклонический вихрь, пришедший с юга, бушевал в минувший день, 5 марта, на Камчатке. Прошли сильные осадки. В виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 16 мм небесной влаги. На юге полуострова мела метель, ветер в порывах усиливался до 28 м/с, метели отмечались и на севере, но ветер был не таким сильным, 21 м/с. Также в северных районах прошел сильный снег, выпало 12 мм осадков в пересчете на воду. Высота сугробов после столь обильного снегопада увеличивается на 11-14 мм.



Уже 7 марта погода начнет налаживаться. Циклонический вихрь начнет терять силу и продвинется на северо-восток, оставляя Камчатку в тыловой, холодной своей части. Температура воздуха понизится до -3..-8 градусов, местами до -13..-18, снег если и пройдет, то небольшой и лишь местами, ветер в порывах не будет превышать 9-14 м/с. / meteonovosti.ru /



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