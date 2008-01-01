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Зима в Москве: рекорд рекордов!



ИА "Метеоновости" / 10:59 Вторник, 6 марта



Зима 2017-2018 года в этом отношении стала исключением. Рекорды бились по количеству снега!



За 140 лет инструментальных наблюдений в Москве было лишь два года, когда за холодный период в виде снега 3-4 раза выпадало рекордное количество осадков: 1960 и 2005 годы.



2018 год оказался третьим! Новые рекорды суточных сумм осадков были установлены 3 и 4 февраля и 4 марта. Поскольку текущий март в столичной области идет по холодному сценарию, не исключены и новые рекорды!



Рекордным стало и количество осадков, выпавших за календарную зиму: оно составляет 217,5 мм, что ставит прошедшую зиму на 2 место, после зимы 1965-1966 годы с сезонным количеством осадков 249 мм. / meteonovosti.ru /



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