

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:11 Вторник, 6 марта



Средняя многолетняя температура воздуха (норма) с каждым днем все выше, чего не скажешь о фактической температуре в Москве. Прошедшая ночь оказалась самой холодной в текущем марте. По области температура понижалась до двадцатиградусных значений, что бывает нечасто. Но таких морозов, какие случились в это время в 1958 году, не было более 50 лет. 6 марта морозы усилились до -31.5 градусов и этот рекорд суточного минимума непреодолен до сих пор.



А самым теплым сегодняшний день отмечался в 1995 году. Максимальная температура составила +6.4 градуса. Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1990 году, за сутки выпало 6.2 мм.



В прошлом, 2017 году, этот день был теплым. Температура воздуха как ночью, так и днем, колебалась около нулевой отметки, что на 4 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



