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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:11 Вторник, 6 марта

  Средняя многолетняя температура воздуха (норма) с каждым днем все выше, чего не скажешь о фактической температуре в Москве. Прошедшая ночь оказалась самой холодной в текущем марте. По области температура понижалась до двадцатиградусных значений, что бывает нечасто. Но таких морозов, какие случились в это время в 1958 году, не было более 50 лет. 6 марта морозы усилились до -31.5 градусов и этот рекорд суточного минимума непреодолен до сих пор.

А самым теплым сегодняшний день отмечался в 1995 году. Максимальная температура составила +6.4 градуса. Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1990 году, за сутки выпало 6.2 мм.

В прошлом, 2017 году, этот день был теплым. Температура воздуха как ночью, так и днем, колебалась около нулевой отметки, что на 4 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /
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