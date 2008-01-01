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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:49 Вторник, 6 марта

  Предстоящим днём Московский регион, окончательно освободившись от власти циклона, попадет под влияние гребня антициклона. С ростом атмосферного давления солнце будет более уверенно выглядывать из-за облаков, а осадков не предвидится.

По сведениям Метеобюро Москвы и области при переменной облачности максимальная температура воздуха сегодня 6 марта составит -10..-8 градусов в Москве и -13..-8 - по области. Среднесуточная температура воздуха на 7-8 градусов будет отставать от климатической нормы. Ветер северо-западного направления сменится юго-восточным и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.

Резкие колебания атмосферного давления неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом особенно нелегко придется людям с такими заболеваниями, как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Особенно велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу. Желательно, при себе иметь средства первой медикаментозной помощи и избегать переохлаждения.

Геомагнитный фон 6 марта прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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