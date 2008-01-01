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На север России пришли тридцатиградусные морозы.



ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 5 марта



Календарная весна набирает обороты, а погода продолжает компенсировать не случившиеся в зимний сезон холода. В минувшие сутки в центральных областях южный циклон немного смягчил морозы, но не везде. В Ярославской и Костромской областях сохранялась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 8 градусов ниже нормы. Очаг аномального холода распространился на большую часть территории Архангельской области. Именно здесь зарегистрированы самые низкие ночные температуры Европейской России. В ночь на понедельник местами она понижалась до -30,-32 градусов.



Как и в большинстве районов европейской территории холода в северные области пришли лишь в третьей декаде февраля. Но даже в это время до -30 градусов столбики термометров опускались лишь один раз, 27 февраля. Во все остальные дни февраля и в первые дни марта морозы были гораздо слабее. / meteonovosti.ru /



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