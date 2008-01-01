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Новости погоды

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Непогода на юге России

ИА "Метеоновости" / 12:26 Понедельник, 5 марта

  Продвигаясь с Балкан к центру России, южный циклон стал виновником неблагоприятной погоды и на Европейском юге. Большинство южных районов находились в его передней части, где, как правило, наблюдаются самые интенсивные осадки. Это правило не стало исключением и для очередного визита южного вихря. В воскресенье Северный Кавказ оказался на пути теплого атмосферного фронта. Сильный снег прошел в Волгоградской и Ростовской областях, 12 и 16 мм соответственно. В Калмыкии осадки шли в смешанной фазе в виде дождя и снега и пополнили мартовскую копилку на 16 мм. Чуть больше, до 17 мм, добавилось небесной влаги в Адыгее. Но самыми сильными осадки в виде дождя и мокрого снега отмечались в Краснодарском крае. В Красной Поляне выпало до 52 мм осадков. Сильные дожди отмечались на всем побережье, от Новороссийска до Адлера, выпало от 20 до 25 мм осадков.

Сегодня и в ближайшие дни на юге России сохранится неустойчивая погода. На большей части пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ожидается налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, порывы ветра в отдельных районах 15-20 м/с. В горах республик Северного Кавказа - лавиноопасно. / meteonovosti.ru /
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