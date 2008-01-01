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Центр России и Поволжье засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 12:11 Понедельник, 5 марта



Южный циклон, пришедший в минувшие выходные дни в среднюю полосу России, как в большинстве случаев оказался влагообильным. Сформировавшись над Румынией, он за сутки преодолел расстояние от Балкан до Черноземья. Именно жители Черноземья первыми испытали на себе его влияние. Дальше путь циклона лежал на восток, но сфера его влияния в той или иной степени распространилась на всю территорию Центрального федерального округа. Наибольшее количество осадков выпало во Владимирской области (до 15 мм). Чуть меньше досталось Московской области (12 мм), но и этого количества хватило, чтобы установить новый суточный рекорд по осадкам. В остальных областях выпало от 7 мм в Ярославской области до 11 мм в Рязанской области. В Тамбовской области за сутки 4 марта выпало 9 мм, что также стало суточным рекордом, предыдущий рекорд 4.8 мм остался в 1971 году.



Ненастная зона охватила и Поволжье. Здесь самыми сильными осадки были в Самарской области (до 13 мм), а меньше всего досталось Татарстану и Чувашии (до 6 мм). / meteonovosti.ru /



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