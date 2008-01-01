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Новости погоды

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Весна не спешит в Москву

ИА "Метеоновости" / 11:54 Понедельник, 5 марта

  Лишь в конце сезона московская погода приобрела зимние черты. И на текущей неделе расставаться с ними не спешит.

Южный циклон, высыпавший за сутки более трети месячной нормы осадков, покидает столичный регион. Во вторник его центр переберется в Пермский край, а центральные области окажутся в тыловой части циклона. На Московскую землю вновь хлынет арктический воздух, морозы усилятся, а небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах. В ночь на вторник температура понизится в столице до -15..-17, а на севере Подмосковья местами и до -20, днем в Москве от -8 до -10 градусов, по области до -13.

В среду погода в Москве и области останется под влиянием тыловой части циклона. В ночные часы морозы немного ослабеют, под утро от -13 до -15 градусов, днем температура существенно не изменится и составит от 7 до 9 мороза.

В последующие дни над северо-западными областями европейской территории формируется холодный антициклон. Он распространит влияние на большинство районов Европейской России, в том числе на Москву и область и останется полноправным хозяином погоды до конца недели.

Несмотря на антициклональный характер погоды, морозы в столице начнут ослабевать. В праздничный день, 8 марта, под утро от -10 до -15 градусов, днем -3..-8. В остальные дни в ночные часы температура существенно не изменится, а днем за счет мартовского солнца потеплеет до -1..-6 градусов.

Среднесуточная температура останется ниже нормы: в первой половине недели на 8 градусов, к выходным дням - на 5 градусов.

Выпавший снег станет оседать, высота сугробов уменьшится. / meteonovosti.ru /
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