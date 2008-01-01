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Весенние рекорды московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:36 Понедельник, 5 марта



С наступлением календарной весны московская погода приобрела зимние черты. Она и морозами бодрит, и снегами засыпает, и метелями метет.



В минувшие выходные дни в центр России пожаловал коварный южный циклон, как правило, обладающий большими запасами влаги. Уже в ночь на воскресенье он накрыл ненастной зоной столичной мегаполис. Начался снег, который, не прекращаясь ни на минуту, продолжался весь воскресный день. В итоге за 4 марта копилка осадков в Москве пополнилась на 12 мм, чем установила новый рекорд суточного количества осадков.



Последний раз подобный снегопад отмечался более ста лет тому назад: 4 марта 1895 года выпало 10.2 мм. И тогда высота снежного покрова к 5 марта составила 70 см. На сегодняшний день московские сугробы подросли до 55 см. / meteonovosti.ru /



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