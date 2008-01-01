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Новости погоды

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Рекордные холода в Европе

ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 5 марта

  Обширный антициклон, его центр сформировался над востоком Гренландии, продолжает поставлять арктический воздух в страны Западной Европы. С последних дней февраля в Северной и Центральной Европе установилась аномально холодная погода. За прошедшие сутки в странах Скандинавского полуострова среднесуточная температура воздуха на 4-6, а в Центральной Европе на 6-8 градусов была ниже нормы. И хотя до двадцатиградусных значений, как в первые мартовские дни, температура под утро не понижалась, погода была совсем на весенняя. На севере Румынии и в Польше морозы усилились до -15,-17 градусов.

Местами в Польше температура достигла рекордных значений. Так в Познани она понизилась до -14.5, оставив предыдущий рекорд -12.6 градусов в 1987 году. Обновился рекорд суточного минимума и в Кракове. Он составляет -16.8, что на 4.8 градусов ниже рекорда, удерживающегося с 1987 года.

В ближайшие дни аномально холодная погода сохранится на севере Европы, а вот в странах Центральной Европы потеплеет. И во второй половине недели среднесуточная температура предполагается уже на 2-4 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /
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