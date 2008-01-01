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На востоке страны сохраняется неспокойная погода



ИА "Метеоновости" / 10:04 Понедельник, 5 марта



В минувшие выходные дни восток Дальневосточного округа оставался во власти активных циклонических вихрей. Один из них кружил над Камчатским полуостровом, другой сформировался на активном атмосферном фронте над восточным побережьем Приморского края.



Первый циклон стал виновником неблагоприятной погоды на юге Камчатского края, где сыпал снег, мела метель при ветре до 28 м/с и в Магаданской области, где также отмечалась метель при ветре до 26 м/с. он же подсыпал снега на север Курильской гряды, местами выпало до 21 мм, а порывы ветра достигали 20 м/с и более.



Второй циклон усилил ветер в Приморье до 22 м/с, а в Хабаровском крае проявил себя сильным снегом (до 7 мм).



В ближайшие дни Хабаровский и Приморский края окажутся уже в тыловой части циклона. Осадки постепенно прекратятся и похолодает. Менее интенсивными ожидаются осадки и в Камчатском крае и Магаданской области. И лишь Курилы ненастной зоной накроет очередной вихрь. Его центр будет подниматься с юга на север по акватории Берингова моря и лишь на Курилах проявит себя снегом от небольшого до умеренного и усилением ветра до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



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