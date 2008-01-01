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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:48 Понедельник, 5 марта



В Москве в начале марта бывают очень холодные периоды. Минимальная температура до -30 градусов совсем не редкость, правда, чаще всего такие значения отмечались еще более века назад. А 60 лет назад, в 1958 году минимальная температура 5 марта была -25,6 градусов. Теплым этот день выдался в 1995 году, +8,9 градусов. Рекордными осадками этот день отличился 1962 год, 10,1 мм осадков. А год назад выпало только 0,6 мм, Температура год назад была в полдень +4,8 градусов. Теплой была и ночь: +2,5 градуса. Высота снега по климатической норме 35 см, текущее значение этой величины 47 см. Год назад снега было мало: 11 см. / meteonovosti.ru /



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