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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:34 Понедельник, 5 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -9..-7, по области -12..-7 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт.ст., что ниже нормальных значений. Ветер северо-западный 5-10, местами с порывами до 15 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе сохранится ненастная погода со снегом и умеренными морозами. Интенсивное падение атмосферного давления сменится ростом, однако, фон его останется пониженным. Основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей станут именно колебания атмосферного давления. Хуже всего придется людям с сердечно-сосудистыми патологиями, страдающими как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, перенесшим сосудистые кризы. Из-за повышенной влажности не исключены обострения заболеваний суставов и позвоночника, бронхов и легких.



Геомагнитный фон 5 марта прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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