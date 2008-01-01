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Новости погоды

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Заливает дождями и засыпает снегом циклон юг ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:53 Воскресенье, 4 марта

  Южные циклоны не бывают миролюбивыми, они обычно обладают большими запасами влаги и энергии. Не отличается покладистым характером и наш очередной гость со Средиземного моря. Из-за него в Краснодарском крае выпало от 10 до 20 мм осадков, на побережье гремели грозы, а на Красной Поляне прошел дождь с количеством осадков и все 28 мм.

Колоссальное количество осадков за прошедшие сутки выпало в Крыму, в Ялте 42 мм, что составляет 82% от мартовской нормы. Далее на пути циклона оказались Черноземные области, где шли дожди с мокрым снегом, с количеством до 10-17 мм осадков, в г. Рыльске Курской области выпало 24 мм. Досталось и центральному региону. Утром 4 марта, начался снег в Поволжье, где он будет сильным в воскресенье и в понедельник. И уже южно-уральские области готовы к встрече зоны осадков этого циклона. / meteonovosti.ru /
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