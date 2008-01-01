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ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 4 марта



Циклон пока еще останется главным дирижером погоды в Москве. Пасмурно, идет снег, небольшой и умеренный. Преобладающая температура воздуха -9 градусов, на Балчуге -8,4, на территории Новой Москвы -9,6 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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