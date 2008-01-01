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Воскресный снегопад в Москве идет на рекорд



ИА "Метеоновости" / 11:31 Воскресенье, 4 марта



Обилие снега в столице становится уже рекордным для 4 марта. Ожидается, что за текущие сутки выпадет осадков больше, чем это было в 1895 году. На опорной московской станции к 9 утра уже выпало 7 мм осадков, или 7 см снега, а к вечеру еще ждем до 6 см. Таким образом, рекорд позапрошлого века (1895 год: 10,2 мм) будет перекрыт. Таким щедрым на осадки оказался атмосферный фронт южного циклона. В понедельник, 5 марта, когда центр циклона уйдет на Татарстан, снег будет продолжаться, но уже не столь интенсивный. / meteonovosti.ru /



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