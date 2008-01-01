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Рекордные морозы Вологодской области



ИА "Метеоновости" / 11:09 Воскресенье, 4 марта



За три мартовских дня и уже два холодных рекорда в Череповце Вологодской области: 2 марта -28,3, 3 марта -25,3 градуса. К рекордсмену присоседился и областной центр, Вологда. Температура понизилась под утро -30,2 градусов. Такие значения ниже нормы на 10-12 градусов. Холод поступает с северным ветром из арктических широт по северо-западной окраине циклона. В средней тропосфере прослеживается устойчивый северный поток, который сохранится еще три - четыре дня. Поэтому ослабления морозов не ожидается. / meteonovosti.ru /



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