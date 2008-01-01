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Высота снежного покрова в Москве более полуметра



ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 4 марта



Ночной снегопад в Московской области добавил снега на всей территории. Преобладающая высота снега 45-50 см. Самый высокий снежный покров в столице. На Воробьевых Горах за ночь выпало 10 мм осадков в жидком эквиваленте, высота снежного покрова составляет 54 см. Наибольшее количество осадков прошедшей ночью было на территории Новой Москвы: 8-14 мм. Меньше снега было на востоке Подмосковья: Черусти, Павловский Посад и Электроугли 3-4 мм. Здесь высота сугробов 40-43 см. Снег продолжается и будет до конца воскресного дня, а причина снегопадов атмосферные фронты южного циклона. До вечера в столице ожидается прирост снега 4-6 см. Местами метель с ветром до 10 м/с, в порывах до 15 м/с. Температура останется низкой: -7..-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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