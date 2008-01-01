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Снежные бури Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:36 Воскресенье, 4 марта



Один за другим циклонические вихри изматывают жителей прибрежных районов Дальнего Востока. Их снегопады нарушают нормальный ритм жизни, то переметает дороги, но обрывает электропровода, лишая людей электричества. И так продолжается уже несколько дней. Циклон субботнего дня на Камчатке усиливал ветер до 25-28 м/с, увеличил сугробы в краевом центре до 129 см. На Сахалине ветер до 18-23 м/с, осадков до 6-10 мм. На Курилах ветер до 15-20 м/с, осадков за сутки выпало до 9 мм, сугробы в Северо-Курильске 85 см.



Передышка намечается, но будет кратковременной. Уже в понедельник новый циклон со стороны Японского моря подойдет к южным берегам Камчатки, и произойдет активация циклонического процесса. Пик непогоды придется на север Курильской гряды и южной половины Камчатского полуострова. Снегопады, метели, порывы ветра до 20-25 м/с и выше. / meteonovosti.ru /



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