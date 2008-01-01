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ИА "Метеоновости" / 10:05 Воскресенье, 4 марта
Циклон диктует условия погоды в Москве. Пасмурно, идет снег от небольшого на юго-западе столицы до сильного в центре. Преобладающая температура воздуха -9,6 градусов, на Воробьевых Горах -10,1. На территории Новой Москвы --10..-10,6. Ветер восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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