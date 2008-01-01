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ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 4 марта
Календарь диктует об утверждении весны, а погода в центре России не спешит распрощаться с зимним режимом. Сегодня она проявит себя сильными снегопадами, которые в первой половине зимы не посещали Московскую землю. Температура воздуха ожидается от 7 до 9 мороза, а ее среднесуточное значение будет соответствовать 4 февраля. То есть погода на целый месяц отстает от календаря.
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Сегодняшний день знаменателен тем, что в 1913 году 4 марта отмечались самые суровые морозы, наблюдавшиеся не только в эти сутки, но и в течение всего первого месяца весны, то есть в этот день был установлен абсолютный минимум марта. Минимальная температура составила -32.4 градуса.
А самым теплым сегодняшний день отмечался в 1959 году. Максимальная температура составила +7.5 градусов. Сильными осадками отличился этот день в далеком 1895 году, выпало 10.2 мм, или почти треть месячной нормы. / meteonovosti.ru /