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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:00 Воскресенье, 4 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона с связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, снег, местами сильный, метель. Максимальная температура воздуха в Москве -9..-7, по области -12..-7 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 734 мм рт.ст., что ниже нормальных значений. Ветер восточный 5-10, местами с порывами до 15 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области в связи с выходом циклона ожидается снежная и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления. При такой ситуации неважно себя будут чувствовать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоники. Из-за повышенной влажности возможно обострение хронических заболеваний воспалительного характера опорно-двигательного аппарата. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными и нервными нарушениями. И даже вполне здоровые люди могут испытывать дискомфорт, снижение работоспособности, раздражение. / meteonovosti.ru /



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