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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:11 Суббота, 3 марта

  Температура продолжает повышаться, и в полдень она колебалась от -7.5 градусов в центре города до -10.2 в Домодедово. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 12 часов было -7.9 градусов. Снег отмечался в районе ВДНХ, Тушино, МГУ и Шереметьево. Ветер восточного и юго-восточного направлений дул со средней скоростью 1-3 м/с, в районе ТСХА и МГУ порывы достигали 6-7 м/с. Атмосферное давление существенно не изменилось и составляло 747 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха понизилась до 68%. / meteonovosti.ru /
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Акола		 -39
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некомфортное место: Белгород
комфортное место: Чанша

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