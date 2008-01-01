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ИА "Метеоновости" / 13:11 Суббота, 3 марта



Температура продолжает повышаться, и в полдень она колебалась от -7.5 градусов в центре города до -10.2 в Домодедово. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 12 часов было -7.9 градусов. Снег отмечался в районе ВДНХ, Тушино, МГУ и Шереметьево. Ветер восточного и юго-восточного направлений дул со средней скоростью 1-3 м/с, в районе ТСХА и МГУ порывы достигали 6-7 м/с. Атмосферное давление существенно не изменилось и составляло 747 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха понизилась до 68%. / meteonovosti.ru /



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