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Новости погоды

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Южный циклон держит путь на Москву

ИА "Метеоновости" / 12:20 Суббота, 3 марта

  Уже сегодня на синоптических картах прослеживается коварный южный циклон. Его центр сформировался над Румынией, а теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, уже внес коррективы в погоду Молдавии и юго-восточных областей Украины. Здесь при температуре близкой к нулю, от -1 до +3 градусов, идет дождь вперемежку с мокрым снегом. В течение сегодняшнего дня циклон, углубляясь, пройдется по восточным областям Украины, где ожидается снег до умеренного и усиление ветра до 12-17 м/с.

А уже в ночные часы ухудшением погоды циклон проявит себя и в центральных областях. Ухудшение погоды начнется с юго-западных областей и постепенно распространится на большинство областей Центрального округа. В Москве и области в ночные часы начнется снег, местами сильный, при усиление ветра до 15 м/с - метель. Снегопады, метели и порывистый ветер сохранятся и в воскресенье.

Виновником неблагоприятной погоды циклон станет и в восточных областях Беларуси, где ожидается сильный снег, на юго-востоке Гомельской области - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер, ухудшение обстановки на дорогах. / meteonovosti.ru /
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