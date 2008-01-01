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Новости погоды

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Сильные морозы на северо-западе России

ИА "Метеоновости" / 11:54 Суббота, 3 марта

  Календарная весна набирает обороты, а погода продолжает компенсировать не случившиеся в зимний сезон холода. В минувшие сутки аномально холодная погода сохранялась в северо-западных, центральных областях и в Поволжье. Здесь среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 6-8, а в Поволжье местами и на 10 градусов.

В ряде городов северо-запада минимальная температура 2 марта установила новые рекорды суточного минимума. В Выборге под утро воздух остыл до -24.5 и предыдущий рекорд в -22.7 остался в 1983 году. В Череповце морозы усилились до -28.3, оставив позади предыдущий рекорд со значением -27.0 в 1977 году. В ближайшие дни аномально холодная погода в этих районах сохранится. / meteonovosti.ru /
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